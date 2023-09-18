Наталья Морская Пехота: что стало с героиней мема, которая кричала на людей в автобусе

Более десяти лет назад в соцсетях завирусился ролик с перепалкой в автобусе. Пассажирка в телогрейке и в берете утверждала, что служила в морской пехоте и потребовала заплатить за ее проезд. После отказа дама устроила скандал, бросаясь забавными фразами, и выбежала из транспорта. Многие хотят знать, как сложилась дальнейшая жизнь интернет-героини.

Как удалось выяснить журналистам, Наталья Морская Пехота проживает в Санкт-Петербурге и имеет фамилию Зикратова. Когда-то это была интеллигентная женщина, о которой тепло отзывались знакомые и соседи. Но с годами все изменилось.

По месту прописки знаменитость так и не нашли. Оказалось, бедняжка лежит в психиатрической больнице. Проблемы с психическим здоровьем у Натальи появились давно. Назойливые поклонники, донимавшие женщину, окончательно расшатали и без того нестабильную психику.