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Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась

31 июля 2022 15:34
Наталья Кустинская увела мужа у лучшей подруги и жестоко поплатилась

Актриса словно навлекла на себя проклятье.

Наталья Кустинская и Наталья Фатеева были лучшими подругами до тех пор, пока первая не разрушила брак второй. Фатеева с супругом, космонавтом Борисом Егоровым, часто бывали в гостях у незамужней Кустинской, что и привело к семейной драме.

«Кустинская рассказывала, что Егоров постоянно к ней приходил, стоял под дверью, добивался ее внимания; что она, в общем-то, не хотела, а он взял ее крепость штурмом; что она не виновата», — поделился журналист Дмитрий Лифанцев.

Егоров ушел от Фатеевой и женился на Кустинской, но это в конечном итоге сделала несчастными обеих. Спустя 20 лет неспокойного брака звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» развелась. Она еще трижды терпела неудачу в семейной жизни, после чего пристрастилась к алкоголю и умерла на больничной койке.

Фатеева больше не выходила замуж, и к концу жизни осталась в одиночестве, отказываясь общаться даже с собственными детьми и внуками, рассказали в программе «10 самых».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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