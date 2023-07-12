Наталья из «Тихого Дона» в 27 лет вышла замуж за юнца и не пожалела (фото)

Зинаида Кириенко стала известна благодаря легендарной экранизации «Тихий Дон» 1957 года. Актриса сыграла несчастную Наталью, которая была вынуждена делить любимого Гришу с роковой Аксиньей. В реальной жизни Кириенко не знала подобных проблем.

Когда артистке было 27, она познакомилась с 17-летним волейболистом Валерием Тарасевским. Они встретились на съемках картины «Казаки». Кириенко играла одну из главных ролей, а Тарасевский снимался в массовке. Спортсмен первый подошел к актрисе, чтобы выразить ей свою симпатию. Так между ними завязалось общение.

Актрису покорили видная внешность Тарасевского и его интеллект. Кириенко не могла и представить, что этому красавцу всего 17 лет. Впрочем, солидная разница в возрасте не стала для влюбленных преградой. Валерий был настроен серьезно и сделал спутнице предложение руки и сердца.

Они прожили вместе 44 счастливых года и воспитали двоих сыновей. Окружающие даже не знали, что супруга старше мужа на 10 лет, ведь Тарасевский всегда выглядел не по годам взрослым. После спортивной карьеры избранник актрисы стал экономистом, а в 90-х создал свой бизнес. К сожалению, он ушел из жизни в 61 год. Кириенко долго не могла смириться с этой утратой, но дети и внуки помогли ей оправиться от горя. Артистка пережила любимого на 18 лет.