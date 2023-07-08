Наталья Андреевна из Comedy Woman стала живой куклой: от этих кадров отвиснет челюсть

Не успели поклонники смириться с тем, что Наталья Еприкян больше не появляется на больших экранах, как артистка их удивила. Звезда шоу Comedy Woman взяла паузу в работе и пропала с радаров. Но, как показало время, она ушла, чтобы вернуться.

В СМИ писали, что после закрытия женского юмористического шоу актриса отправилась в Грузию. Наталья Андреевна много путешествовала и набиралась сил, которые понадобились ей для очередного рывка в карьере. Знаменитость согласилась принять участие в съемках шоу «Концерты», где компанию ей составила бывшая коллега по Comedy Woman Полина Сибагатуллина.

На съемочной площадке артистке пришлось примерить необычный образ. Еприкян стала похожа на живую куклу. Пожалуй, в таком амплуа талантливую артистку, на счету которой огромное количество перевоплощений, зрители еще не видели.