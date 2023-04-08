Наталье Варлей не позавидуешь: достаточно взглянуть на ее свекровь (фото)

Звезда советского ужастика «Вий» Наталья Варлей была замужем за сыном известных родителей. Избранником актрисы стал Владимир Тихонов — сын именитых артистов Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова.

К сожалению, брак Варлей и наследника экранного Штрилица сложился неудачно. Виной тому стали запрещенные препараты, от которых у Владимира развилась зависимость. Но была и вторая причина, из-за которой развалился этот брак.

Дело, конечно, в свекрови. Властная Нонна Викторовна сразу невзлюбила Наталью, ведь невестка буквально украла у нее сына, в котором она души не чаяла. Мордюкова также надеялась, что Варлей будет обхаживать Владимира и сдувать с него пылинки, но этого не случилось. Кроме того, Наталья была на три года старше мужа, а за ее плечами уже был неудачный брак с Николаем Бурляевым. Это не добавляло уважения к ней со стороны Нонны Викторовны.

Варлей рассталась с мужем, однако выяснилось, что она ждет от него ребенка. Это не спасло отношения бывших супругов, к тому же вмешалась Мордюкова. Она считала, что этот ребенок не от Владимира, и отказалась признать внука.

Сегодня «красавице, спортсменке, комсомолке» 75 лет, и она живет одна. Ее сын от Тихонова Василий ведет уединенную жизнь и не любит внимания к своей персоне.