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Помните Настю из «Ворониных»? Не поверите, как она выглядит сейчас

14 июля 2022 15:19
Помните Настю из «Ворониных»? Не поверите, как она выглядит сейчас

47-летняя Юлия Куварзина удивила поклонников новым снимком.

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина опубликовала в соцсетях новое фото. Снимок сделан в салоне автомобиля. В кадре 47-летняя актриса в оригинальных солнцезащитных очках задорно улыбается и демонстрирует обилие украшений. В подписи к фото она похвасталась подписчикам, что успешно сдала госэкзамен в институте психоанализа. Пользователи с трудом узнали актрису, отметив, что она очень похожа на студентку и выглядит вдвое младше реального возраста.

Помните Настю из «Ворониных»? Не поверите, как она выглядит сейчас

«Красоточка», «Какая красавица», «Прекрасны», — написали комментаторы.

Даже хейтерам пришлось признать, что Настя из «Ворониных» уже не та. В 2019 году актриса объявила о расставании с мужем, актером Алексеем Аптовцевым. Развод подтолкнул Куварзину к переменам. Она активно взялась за преображение: много занималась в тренажерном зале, наладила питание, работала с диетологами. Актриса, всегда отличающаяся пышными формами, легко сбросила больше 20 килограммов. После того как лишний вес ушел, Юлия стала выглядеть намного эффектнее, считают ее фанаты в Сети.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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