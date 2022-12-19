Настя из «Гения» покоряла неземной красотой: ее дальнейшую судьбу врагу не пожелаешь

Гимнастка и танцовщица Лариса Белогурова порхала и на экране. Каждый фильм актриса украшала редкой, неземной красотой и невероятным внутренним светом. Она быстро стала одной из любимых актрис у зрителей в 1980-х и 1990-х годах. Всероссийская известность пришла к Белогуровой после роли Насти в фильме «Гений», где она снималась на пару с Александром Абдуловым. К тому времени Ларисе было уже 30 лет, но она легко воплотила на экране девушку на 10 лет младше.

Карьера актрисы завершилась на самом пике. В 1992 году она ушла из кино, а спустя 4 года и из театра. Поклонники связывали такие решения с переменами в личной жизни: Лариса вышла замуж и стала вести размеренный семейный быт. Из актрис она превратилась в работницу фирмы по продаже кухонной утвари. Супруг Белогуровой объяснял, что в 1990-е годы на экранах процветали фильмы про бандитов и криминал, а эти темы были противны Ларисе.

В 2002 году у актрисы нашли рак. После успешного курса лечения она обратилась к вере, пела вместе с супругом в церковном хоре. Через несколько лет болезнь вернулась, но Лариса отказалась бороться. В 2015 году она умерла на руках у плачущего мужа в их маленькой квартирке.