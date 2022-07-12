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Настроен решительно: Лепс заявил о желании купить песни Шатунова

12 июля 2022 13:15
Настроен решительно: Лепс заявил о желании купить песни Шатунова

На хиты группы «Ласковый май» появился еще один претендент.

59-летний Григорий Лепс поразил поклонников неожиданным заявлением. Как оказалось, он мечтает приобрести песни недавно скончавшегося Юры Шатунова. За хит «Белые розы» группы «Ласковый май» певец готов отдать огромные средства. Причем Лепс уточнил, что сам не собирается исполнять эти композиции, но, возможно, передаст их какому-то молодому певцу.

«Идея не лишена смысла», — подчеркнул решительно настроенный музыкант на пресс-конференции ТАСС.

Бывший продюсер коллектива Андрей Разин пока никак не прокомментировал слова певца. Напомним, именно из-за прав на хиты группы он долгое время судился Шатуновым. Разин пытался доказать, что певец не может включать узнаваемые композиции в свои выступления и грозил музыканту тюрьмой. По данным Разина, настоящие правообладатели треков и вовсе проживают за рубежом.

Как считают друзья Шатунова, эти судебные баталии с продюсером и подорвали здоровье певца. За считанные дни до смерти исполнителя суд все-таки встал на его сторону, но порадовать поклонников хитами прошлых лет Юрий уже не успел.

Фото: Globallookpress.com, ZERKALO/East News
Елена Королева
Елена Королева
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