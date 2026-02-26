Оповещения от Киноафиши
Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)

Настраиваемся на 8 Марта: 10 российских сериалов о большой и чистой любви (без «Ландышей»)

26 февраля 2026 10:52
26 февраля 2026 10:53

Только проверенная временем и отзывами классика.

Только проверенная временем и отзывами классика.

Ни одно чувство не вдохновило столько произведений искусства, сколько любовь. С первых лет кинематографа режиссёры ищут новые способы рассказать о романтике, и российские сериалы последних лет — отличное подтверждение: истории любви бывают разными.

Собрали подборку самых смешных, трогательных и неожиданных отечественных сериалов о главном чувстве. В преддверие 8 Марта смотрите их со своими вторыми половинками, настраиваясь на праздник.

«Открытый брак»

Севе и Оксане можно позавидовать: после 20 лет брака у пары трое детей, квартира в центре Москвы и куча свободного времени. Вот только страсть давно угасла, а доверие и вовсе пропало: Сева крутит романы на стороне, Оксана тоже не отстаёт.

Вместо развода супруги решаются на эксперимент: чтобы спасти брак, они дарят друг другу полную сексуальную свободу.

«Граница: таёжный роман»

Последний отголосок советских теленовелл. За любовным треугольником (Ольга Будина, Алексей Гуськов, Марат Башаров) следить тревожно и волнительно. Мужчины в военной форме, женщины с огоньком в глазах, гарнизонная жизнь, где страсти кипят ярче, чем в большом городе. Фильму больше двадцати лет, а смотрится на одном дыхании до сих пор.

Восемь остальных сериалов разместили в карточках для вашего удобства. Также не пропустите: Тест для тех, кто уже не может носить пуховик: вспомните 5 фильмов СССР по героям в пальто и плащах.

Фото: Кадры из сериалов «Открытый брак», «Измены»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
