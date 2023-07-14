Настоящую фамилию звезды сериала «Великая» знают лишь избранные: с ней не прославишься

Актриса Юлия Снигирь прославилась благодаря таланту и отличной актерской игре, но немалую роль в этом сыграло и звучное имя. С такой фамилией юную актрису сразу запоминали, и при выборе, кому предложить роль, она сразу всплывала в голове.

На самом деле Юлия родилась совсем под другой фамилией. Но прежде чем стать известной актрисой, она успела выйти замуж, а после развода решила оставить себе красивое имя.

После школы Юлия поступила учиться в педагогический университет, где и встретила своего первого мужа Алексея Снигиря. В браке пара прожила семь лет, но когда Юлия стала строить карьеру модели и актрисы, то отношения распались. Менять имя актриса не стала — оно уже стало привычным и успело «примелькаться» на кастингах.

Настоящая же фамилия актрисы — Сирискина. Неудивительно, что актриса захотела оставить себе более благозвучное и запоминающееся имя. Не стала она менять его и в новом браке: Юлия замужем за коллегой Евгением Цыгановым.