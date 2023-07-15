Настоящую фамилию товарища Саахова знают единицы: что с ней не так

У режиссера Леонида Гайдая нередко бывали проблемы с цензурой, но при проверке картины «Кавказская пленница» препятствием стал совсем странный факт. Фильм требовали переделать из-за фамилии персонажа Владимира Этуша, мечтавшего жениться на красавице и комсомолке Ниночке.

Оказалось, что изначально он был указан в сценарии как товарищ Охохов или, согласно другой версии, Ахохов. Звучит забавно и вполне подходит для комедии. Но один из высоких партработников в Минкульте возмутился: отрицательный герой оказался его однофамильцем. Картину велели переозвучить, а фамилию героя — сменить.

Тогда героя Этуша назвали товарищем Сааховым, но снова возникли проблемы. Нашелся новый однофамилец Сааков, работавший на «Мосфильме». Второй раз переозвучивать все сцены с героем никто не хотел. Тут на помощь Гайдаю пришел Юрий Никулин. Он поговорил с министром культуры Екатериной Фурцевой, которая оценила абсурдность ситуации. Она велела оставить все как есть, и фильм наконец-то вышел в прокат.