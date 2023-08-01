Настоящую фамилию Боярского знают только близкие: смешно даже произносить

Михаил Боярский всю жизнь скрывал одну тайну, связанную с его происхождением. Дело в том, что поклонники знают артиста не под его настоящей фамилией.

Об этом написала в своих мемуарах двоюродная сестра Михаила Сергеевича Екатерина. По ее словам, Боярских не всегда звали именно так. Первым носителем этой фамилии сталь священник Александр Иванович, дед советского мушкетера по отцовской линии. Он был довольно популярной персоной на приходе, а также частым гостем на торжественных мероприятиях.

При рождении Александр Иванович носил фамилию Сегенюк. Но, поступая в духовную академию, он решил ее сменить. Будущий священник стал Боярским — он взял благозвучную фамилию своей матери. Так зародилась новая династия, который было суждено стать актерской.

Сегодня трудно даже представить, чтобы Михаил Сергеевич носил смехотворную фамилию Сегенюк. Да и вряд ли артист достиг бы таких высот, не будь он Боярским. Его талант, харизма и красота не «сработали» бы так эффективно без роскошной и благозвучной фамилии.