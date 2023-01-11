Настоящий врач из НИИ Склифосовского высмеял сериал за эти 5 нелепых ошибок

Вот уже 10 лет вся страна следит за жизнью хирурга Олега Брагина в исполнении Максима Аверина и его коллег в знаменитой больнице. Все эти годы экранные врачи спасают жизни пациентам, однако, как оказалось, работу медиков, показанную в сериале, вряд ли можно назвать достоверной.

По словам профессионального врача, который работает в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Склифосовского, создатели допускают множество мелких ошибок. При этом часть из них происходит из-за незнания работы врачей, а часть — специально.

Например, в одном из эпизодов, снятых в морге, тело погибшей девушки лежит в неестественной позе. А сделано это, как утверждает эксперт, специально, хотя создатели сериала прекрасно знали, что трупы не могут так выглядеть. И пошли они на этот шаг ради эффектного кадра. Также ради напряженного сюжета в сериал регулярно добавляют больных с остановкой сердца. На самом же деле подобные пациенты встречаются намного реже.

«Все расходится с действительностью. Начиная с приемного отделения и заканчивая всем лечебным процессом», — утверждает собеседник «Экспресс газеты».

Также неточности можно заметить и в манипуляциях врачей. В одной из сцен медсестра после того, как ввела пациенту иглу в вену, не сняла с руки жгут, а хирург Геннадий Кривицкий в исполнении Андрея Ильина не носит маску после пересадки сердца, хотя это является обязательным, ведь человек становится очень уязвим ко всем инфекциям. Помимо этого, во время интубации трахеи специалисты держат инструмент неправильно, задом наперед. И все три эти ошибки были бы невозможны в настоящей больнице.