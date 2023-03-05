Настоящий удар для сыновей: британцев потрясли откровения дворецкого принцессы Дианы

Жизнь британских монархов и их родственников во все времена была окутана тайной. Дворцовые интриги и скандалы всегда вызывали пристальное внимание публики, которая готова была построить новую теорию заговора. Но иногда появляются свидетели, способные рассказать всю правду о правящей династии в мельчайших подробностях.

Так, Пол Баррелл, работающий дворецким, решил рассказать о подробностях из жизни принцессы Дианы. Мужчина уверяет, что был с ней в самые мрачные времена, поэтому знает королеву людских сердец с другой стороны, которая многим была недоступна.

«Я знаю, что некоторые из этих секретов очень некрасивы», — признается британец.

Такое заявление бывший придворный сделал после того, как узнал о своей неизлечимой болезни. Перед тем, как встретить смерть, он захотел поговорить с сыновьями леди Ди, чтобы поведать им все тайны их матери. Однако такие откровения вряд ли обрадуют Уильяма и Гарри.