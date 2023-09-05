Настоящий тиран: мужчины с этими именами имеют самый сложный характер

Идеальных людей не бывает, как известно, однако у некоторых индивидуумов количество минусов значительно превышает количество плюсов. Поддерживать общение или строить отношения с такими людьми тяжело, они не торопятся измениться или сделать шаг навстречу, пойти на компромисс. Рассказываем, какие имена носят мужчины, наделенные самым крутым нравом.

Владлен

Мужчина, нареченный этим именем, обладает лидерскими качествами. Это уверенный в себе, властный и гордый человек, и, как нетрудно догадаться, наделенный сложным характером. Владлен убежден, что, в отличие от многих окружающих, достоин самого лучшего, а значит, может без угрызений совести идти по головам к своим заветным целям.

Самая главная цель Владлена - заполучить власть в свои руки.

В рабочем коллективе, например, он будет строить козни и интриги, чтобы подставить конкурентов и взобраться на самую вершину карьерной лестницы. Романтические отношения с этим парнем тоже чреваты последствиями - Владлену нужен полный контроль над своей избранницей.

Марк

С самого детства Марк проявляет замашки эгоцентрика. Он убежден, что весь мир вращается вокруг него, и требует от окружающих беспрекословного подчинения. С возрастом ничего не меняется - став взрослым человеком, обладатель этого имени продолжит тиранить своих близких и коллег. А встретившись с отказом, затаивает в глубине души обиду.

Марк очень мстительный. Если вы однажды имели неосторожность не подчиниться ему, он непременно это запомнит и “вернет должок”.

Встречаться с этим мужчиной и жить под одной крышей крайне сложно - очень скоро избранница поймет, что Марк относится к ней как к прислуге, а не как к любимой женщине. Это станет для нее горьким открытием.

Герман

Заподозрить Германа в тирании непросто. Обладатель этого имени производит на новых знакомых впечатление настоящего душки, славного парня, общаться с которым - одно удовольствие. Женщины от Германа без ума - столько комплиментов, сюрпризов и подарков от других мужчин не дождешься. Они не подозревают, что тут кроется подвох.

Когда жертва попадает в сети Германа, он начинает показывать свой настоящий характер, виртуозно манипулировать.

Например, обращается к знакомому или девушке с просьбой, вздыхает и сетует, что никто не может помочь ему так, как этот конкретный человек. После этого даже неловко Герману отказывать, таким образом он и добивается своего.