Настоящий сын Жади и Лукаса затмил отца: фантастический красавчик (фото)

Поклонники сериала «Клон» мечтали о том, чтобы Джованна Антонелли и Мурило Бенисио, воплотившие Жади и Лукаса, закрутили роман в реальной жизни. Так и случилось — коллеги не только прониклись чувствами друг к другу, но и сыграли свадьбу, после чего стали родителями.

Сын пары Пьетро появился на свет весной 2005 года. Стоит признать, что звездный наследник вырос фантастическим красавчиком и даже затмил по этой части собственного отца.

Многие полагают, что юноша точно смог бы повторить успех звездных родителей и стать востребованным актером. Но 17-летний Пьетро выбрал для себя иной путь. Он увлекся игрой на гитаре и планирует строить карьеру музыканта.

Добавим, что рождение Пьетро не помогло сохранить брак Антонелли и Бенисио. Звезды прожили вместе всего лишь четыре месяца, а затем приняли решение о расставании. После этого сын остался жить с матерью, но Мурило всегда принимал активное участие в его жизни.