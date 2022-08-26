Настоящий старик в 56: вы не поверите, как изменился «король болливуда» Шахрух Хан

Чемпион по количеству кинонаград в Индии Шахрух Хан завоевал нечто куда более ценное, чем простые статуэтки и премии. Он удостоился искренней любви СССР. На показы картин с его участием в свое время выстраивались очереди, а сюжеты его фильмов до сих пор пересказываются целыми поколениями.

Такой популярности звезда фильмов «Непохищенная невеста», «Наступит завтра или нет», «Меня зовут Кхан» обязан в том числе и привлекательной внешности. Его карие глаза, темные жгучие волосы, скулы и добродушный взгляд приковывали внимание миллионов женщин по всему миру. К тому же по телосложению артиста было видно, что он много времени отдавал тренировкам. В юношестве актер серьезно занимался бегом и даже был чемпионом города на коротких дистанциях.

В личной жизни Шахруха, несмотря на это, была всего одна настоящая любовь ― его первая партнерша по танцам Гаури Чиббер. Их роман разворачивался стремительно, и пара поженилась сразу после того, как артист съехал от родителей. Возможно, именно из-за того, что возлюбленных всегда все устраивало друг в друге, актер и перестал уделять много времени уходу за собой. На снимке в социальных сетях, который артист опубликовал накануне, видно, что черты его лица вытянулись и словно иссохли, а кожа покрылась морщинами.

«Король стареет», «Мужик, ты стал старой обезьянкой», «Легенда уходит, и я скучаю по его очарованию», — гласят комментарии подписчиков.

Впрочем, такая внешность не мешает Шахруху занимать верхние строчки рейтинга самых высокооплачиваемых артистов Индии. Кроме того, благодаря изменениям он, наконец, сменил типаж персонажей и стал более разноплановым профессионалом. А значит, сможет запомниться своим фанатам не только как взволнованный юноша в поисках чистой любви, но и как честный индийский полицейский, борющийся за справедливость.