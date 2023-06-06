Настоящий смысл этой фразы сегодня шокирует: в СССР ее обожал каждый ребенок

Дети довольно часто используют в своей речи яркие афоризмы и пословицы, которые когда-то услышали от родителей. А одним из любимых у малышей стало выражение «На обиженных воду возят». Но даже взрослые не догадываются, какой смысл скрывается в этих словах.

На самом деле этот фразеологизм обязан своим происхождением древним водовозам. С помощью лошадей они доставляли такую необходимую организму человека жидкость и порой слишком сильно завышали цены на свои услуги. За это у обманщика могли отобрать коня, после чего ему приходилось самостоятельно перевозить бочки.

Другая версия происхождения связана с животными. Считается, что водовозы боялись использовать сильных и здоровых лошадей, чтобы попросту не растрачивать их силы. Поэтому чаще всего в повозки впрягали слабых и больных коней, которые казались обидчивыми. Благодаря этому и появилось известное всем устойчивое выражение.