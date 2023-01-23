Настоящий скупердяй: астрологи рассекретили самый жадный знак Зодиака

Представители этого знака - из тех, кому всегда и всего мало.

“Жадина-говядина”, - дразнились мы в детстве, когда кто-то не хотел делиться игрушками или конфетами. Согласно мнению психологов, для малышей жадность вполне естественна - ощущение равенства и справедливости и стремление к ним возникают только к семи-восьми годам. Однако при встрече с некоторыми взрослыми людьми, возникает впечатление, что в глубине души они так и остались теми же самыми жадинами из детской песочницы. Они не желают делиться с окружающими даже мелочами, зато стремятся заполучить как можно больше материальных благ и чахнуть над ними, подобно Кощею. Астрологи утверждают - во всем виноваты звезды. Они назвали знак зодиака, под которым появляются на свет самые отъявленные скупердяи.

Лев

Уроженцы огненного знака, по заверениям астрологов, являются самыми главными жадинами в гороскопе. Они от природы наделены такими качествами, как амбициозность и гордость, поэтому постоянно стремятся доказать окружающим, кто тут король джунглей, саванны, тропиков (нужное подчеркнуть). Больше всего на свете они жаждут находиться в центре всеобщего внимания, и, надо признать, у них это прекрасно получается.

В первую очередь благодаря тому, что Львы действительно умеют приковать к себе взгляды посторонних.

Они не скупятся на красивую жизнь, покупают роскошные дома, гаджеты последних моделей, одеваются в бутиках люксовых брендов… Все ради того, чтобы показать, насколько они успешны и благополучны, а также из природной жадности.

Кто, кроме короля зодиака, может владеть всеми благами?

При том, что уроженцы знака чаще всего купаются в деньгах, они не торопятся тратить их не только на свои “хотелки”, но и на благие дела. Если кто-то из близких будет нуждаться в материальной поддержке, Львы ни за что не расстегнут кошелек, чтобы помочь. Будут сочувственно кивать, ободряюще похлопывать по плечу и произносить дежурные фразы вроде “давай, держись”, но не предложат финансовую помощь.

Из-за своей жадности Львы часто теряют настоящих друзей.

И дело не только в материальном проявлении этого качества - представители огненной стихии скупы и на эмоции. Они редко радуются успехам близких, потому что видят в этом угрозу своему авторитету, а когда кто-то попадает в сложную ситуацию, сбегают, чтобы не тратить свое время и ресурсы. Впрочем, если вы постоянно осыпаете Льва комплиментами, есть шанс, что он будут благосклонен.