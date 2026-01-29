Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящий Шерлок Холмс, Пеннивайз и «Достать ножи»: самый странный детектив Стивена Кинга не экранизируют никогда

Настоящий Шерлок Холмс, Пеннивайз и «Достать ножи»: самый странный детектив Стивена Кинга не экранизируют никогда

29 января 2026 10:23
Настоящий Шерлок Холмс, Пеннивайз и «Достать ножи»: самый странный детектив Стивена Кинга не экранизируют никогда

Редкий случай: гениальный сыщик здесь проиграл.

Один из самых изящных жанровых экспериментов Стивена Кинга — его рассказ «Дело доктора» (The Doctor’s Case). Это полноценный детектив о каноничных Шерлоке и Ватсоне, который удивительно напоминает «Достать ножи».

Здесь есть всё, что требуется от жанра: особняк, богатый и ненавидимый всеми патриарх (лорд Халл), его семейство с железобетонными мотивами для убийства и запертый кабинет, где совершено преступление.

Но главный твист — в духе лучших переворотов Кинга. Здесь именно Ватсон, а не гениальный сыщик, распутывает все нити и находит убийцу. Холмс, к своему изумлению, вынужден признать поражение.

Настоящий Шерлок Холмс, Пеннивайз и «Достать ножи»: самый странный детектив Стивена Кинга не экранизируют никогда

А для поклонников Кинга есть и дополнительная «пасхалка»: в аудиоверсии сборника «Ночные кошмары и фантастические видения» рассказ читает Тим Карри — тот самый актёр, что сыграл Пеннивайза в классической мини-сериальной адаптации «Оно».

Так что Пеннивайз, хоть и неформально, но в этом детективном деле тоже замешан.

Правда, экранизацию рассказа публика дождется едва ли: после публикации в антологии 1987 года «Новые приключения Шерлока» о мини-детективе не вспоминают вовсе – хитом он так и не стал, а до статуса бестселлера книга, увы, не добралась.

А ведь жаль: «Дело доктора» — классическая английская загадка, переосмысленная через фирменный взгляд Кинга на семейные скелеты в шкафу и человеческую природу. Если вам нравятся «Достать ножи» и Шерлок Холмс – ознакомиться стоит.

Фото: Соцсети, кадры из фильма «Достать ножи» (2019), из сериалов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Оно»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» 5-й сезон «Первого отдела» будет еще жестче: пришлось переснять одну сцену и «кидать пивные банки в голову ППС-ников» Читать дальше 20 февраля 2026
«Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету «Пробили дно»: «Первый отдел 5» разочаровал россиян всего за пару серий – вопросов куча, но вовсе не к сюжету Читать дальше 20 февраля 2026
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Посмотрели лучшие экранизации Пушкина? Все равно не пройдете сложный тест по его шедеврам хотя бы на 6/9 Посмотрели лучшие экранизации Пушкина? Все равно не пройдете сложный тест по его шедеврам хотя бы на 6/9 Читать дальше 20 февраля 2026
Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Культовая сцена из «Крестного отца 2» спустя полвека оказалась по-мрачному пророческой: семья Корлеоне не будет прежней уже никогда Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше