Настоящий Шерлок Холмс, Пеннивайз и «Достать ножи»: самый странный детектив Стивена Кинга не экранизируют никогда

Один из самых изящных жанровых экспериментов Стивена Кинга — его рассказ «Дело доктора» (The Doctor’s Case). Это полноценный детектив о каноничных Шерлоке и Ватсоне, который удивительно напоминает «Достать ножи».

Здесь есть всё, что требуется от жанра: особняк, богатый и ненавидимый всеми патриарх (лорд Халл), его семейство с железобетонными мотивами для убийства и запертый кабинет, где совершено преступление.

Но главный твист — в духе лучших переворотов Кинга. Здесь именно Ватсон, а не гениальный сыщик, распутывает все нити и находит убийцу. Холмс, к своему изумлению, вынужден признать поражение.

А для поклонников Кинга есть и дополнительная «пасхалка»: в аудиоверсии сборника «Ночные кошмары и фантастические видения» рассказ читает Тим Карри — тот самый актёр, что сыграл Пеннивайза в классической мини-сериальной адаптации «Оно».

Так что Пеннивайз, хоть и неформально, но в этом детективном деле тоже замешан.

Правда, экранизацию рассказа публика дождется едва ли: после публикации в антологии 1987 года «Новые приключения Шерлока» о мини-детективе не вспоминают вовсе – хитом он так и не стал, а до статуса бестселлера книга, увы, не добралась.

А ведь жаль: «Дело доктора» — классическая английская загадка, переосмысленная через фирменный взгляд Кинга на семейные скелеты в шкафу и человеческую природу. Если вам нравятся «Достать ножи» и Шерлок Холмс – ознакомиться стоит.