На счету постановщика Геральда Бежанова было несколько полнометражных лент, но известными стали всего две картины о жизни сотрудников НИИ. В первой — «Самая обаятельная и привлекательная» — блистала Ирина Муравьева. А в ленте «Где находится нофелет?» главные роли сыграли Владимир Меньшов и Александр Панкратов-Черный.

Сюжет картины был основан на хитром поводе для успешного знакомства с девушками. Герой подходил к симпатичной особе и задавал ей загадочный вопрос: «Где находится нофелет?» Слово за слово между ними и завязывалось общение.

Оказалось, что сценарист Анатолий Эйрамджан вдохновлялся реальной историей. В студенчестве его друг по имени Яник «подкатывал» на улицах Москвы к девушкам с вопросом: где находится кюрасю? Вместе с недоуменными незнакомками мужчина бился над загадкой слова, а после просил их телефон. На самом деле, «кюрасю» было искаженным названием острова Кюрасао, которое Яник вспомнил из школьного курса географии.

Однако Бежанову странное слово решительно не понравилось. И только к началу съемок случайно «родился» окончательный вариант с «нофелетом».