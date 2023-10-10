Настоящий предатель: Крутой даже руку не пожмет этому известному певцу

Старые обиды до сих пор не забыты.

В российском шоу-бизнеса страстей хватает с лихвой. Далеко не все артисты могут похвастаться безупречной репутацией. Игорь Крутой затаил обиду на одного известного певца. Вот уже много лет композитор считает его предателем.

О конфликте с Эмином Агаларовым продюсер рассказал в YouTube-шоу «Алена, блин!». В свое время он, заручившись поддержкой Михаила Гуцериева, решил учредить национальную премию по типу «Золотого граммофона», что привело к скандалу.

Крутой выбрал один из федеральных каналов, на котором должен был транслироваться новый проект. После этого вокруг его имени начали возникать самые разные слухи. Например, Агаларов заявил, что музыкант взял у влиятельного бизнесмена полтора миллиона долларов на раскрутку своего детища.

Эти домыслы возмутили Игоря Яковлевича. Он заявил, что ничего подобного не было, и признался, что после случившегося отказался от любого общения с Эмином. Теперь при встрече Крутой ему даже руку не пожмет.