«Настоящий полковник»: внук Буйнова произвел фурор на балу (фото)

Музыкант не смог скрыть гордость за своего наследника.

Александр Буйнов впервые стал дедом в 2005 году, когда на свет появился его внук Александр. Прославленный музыкант старался держать жизнь наследника как можно дальше от внимания публики, однако не так давно сделал исключение, похваставшись его достижениями.

В своих социальных сетях артист показал фото и видео, сделанные на балу в Президентском кадетском училище, где учится Александр. В ролике видно, как Буйнов-младший танцует вальс и красуется перед публикой военной формой.

«Сашку легко узнать — самый высокий!» — пишет гордый дедушка.

Пользователи Сети не прошли мимо трогательной публикации Буйнова. В комментариях фанаты осыпали Александра комплиментами, отметив, как сильно внук похож на своего деда.