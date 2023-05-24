Настоящий Петруха из «Белого солнца пустыни» киношному не чета: только взгляните на него

Николай Годовиков прославился как актер одной роли. Он сыграл культового Петруху в советском истерне «Белое солнце пустыни». Однако эту звездную роль он получил совершенно случайно, за это Годовиков должен благодарить своего коллегу.

Изначально режиссер Владимир Мотыль видел Петруху в актере Юрии Чернове. Он даже утвердил начинающего артиста на эту роль, однако им не было суждено сотрудничать. Чернов на тот момент учился в цирковом училище, и сниматься в кино ему запретили под угрозой отчисления. Так лакомая роль перешла к Годовикову.

Чернов не сыграл поклонника Гюльчатай, но свой карьерный шанс он не упустил. Он снялся во многих известных советских картинах, среди которых «Доживем до понедельника», «Приключения Электроника», «Моя Анфиса», «Ширли-мырли». Сегодня 74-летний актер по-прежнему появляется в кино.

Поклонникам «Белого солнца пустыни» остается только фантазировать, какой Петруха получился бы у Чернова. Нет сомнений, что харизматичный, обаятельный и дерзкий актер воплотил бы образ идеального красноармейца и подопечного товарища Сухова. Возможно, даже лучше, чем это сделал Годовиков.