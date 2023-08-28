Настоящий оберег: вот какие женские имена дарят своим обладательницам защиту

Этим женщинам не страшны ни зависть, ни порча.

В старину выбору имени уделяли особое внимание. Считалось, что оно способно не только оказать влияние на судьбу человека, но и послужить ему своеобразным оберегом от неприятностей и сглаза. Иногда даже ребенка нарекали сразу двумя именами - одно из них он носил в миру, другое знали только ближайшие родственники. Со временем эти традиции ушли в прошлое, однако многие имена сохранили в себе силу, заложенную в них изначально. Рассказываем, какие женские имена способны уберечь свою обладательницу от бед.

Александра

“Мужественная” или “защитница” - так переводится с греческого имя Александра. Изначально оно существовало в мужском варианте, что, конечно же, оставило определенный отпечаток. Женщина, нареченная этим именем, отличается целеустремленностью, решительностью, стойкостью духа, одним словом, традиционно “мужскими” качествами.

Имя хранит Александру от бед и несчастий, создает вокруг нее сильное энергетическое поле, сквозь которое не пробиться зависти и негативу, которые исходят от недоброжелателей.

Саша - трудоголик, она вкладывает много сил в построение успешной карьеры, и во многом благодаря имени добивается своего.

Дарья

У имени Дарья древнеперсидские корни, переводится оно как “победительница”. Так же как и имя Александра, первоначально оно существовало в мужской версии. Дарья - счастливая обладательница женственной внешности, что не мешает ей быть по-мужски прямолинейной, упорной, решительной. Эта девушка легко добивается поставленных целей.

Благодаря своему счастливому имени Даша одинаково успешна как в карьере, так и в личной жизни.

Окружающие нередко замечают, что ее мечты исполняются как будто бы по взмаху волшебной палочки. Дарья, конечно, и сама прикладывает к этому усилия, но не обходится тут без помощи высших сил.

Маргарита

Маргарита от природы наделена мощной энергетикой. Это обаятельная, властная, но справедливая женщина, которая умеет очаровывать и располагать к себе. Как и у всякой сильной личности, у обладательницы этого имени есть недоброжелатели, но она не боится их, поскольку знает, что находится под покровительством мироздания.

Женщина, нареченная этим именем, спокойна, даже хладнокровна, рассудительна и величава.

Во время общения с ней у людей складывается ощущение, что они беседуют как минимум в аристократкой, максимум - с королевской особой, настолько велика харизма Маргариты.