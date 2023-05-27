«Настоящий» Мышкин отказался сниматься в «Идиоте»: Яковлева взяли от безысходности

Режиссер Иван Пырьев не раз экранизировал произведения Федора Достоевского. В 1958 году вышла картина «Идиот», снятая по одноименному роману. Роль несчастного князя Мышкина исполнил Юрий Яковлев, однако он был вовсе не единственным кандидатом.

Изначально Пырьев хотел, чтобы главного героя сыграл Леонид Гайдай. Режиссер видел в будущем создателе легендарных комедий идеального Мышкина: меланхоличный, интеллигентный, хрупкого телосложения молодой человек. Он был идеальным попаданием. Однако это сотрудничество так и осталось мечтой Пырьева.

Дело в том, что у Гайдая было плохое зрение, и он не мог отказаться от очков ради роли князя. Поэтому режиссер выбрал Яковлева от безысходности. На тот момент он был начинающим актером и подходил под образ лишь цветом глаз. Не все одобрили выбор Пырьева. По мнению зрителей, Яковлев слишком красив для роли тщедушного Мышкина.

Сам фильм получился незаконченным. Режиссер отснял всего одну серию, после чего отложил проект на потом. Однако закончить экранизацию Пырьев так и не успел.