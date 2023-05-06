Настоящий мужчина: молодой Сергей Зверев вскружит голову любой даме

Сергей Зверев известен не только своими достижениями, но и ярким стилем. Знаменитость не появляется на публике без эффектных нарядов, предпочитая перья и стразы. И лишь немногие поклонники знают, как стилист выглядел до начала своей карьеры.

Так, в юности Зверев проходил военную службу. В то время у него были короткие волосы и никаких намеков на пластическую хирургию. А единственная общая черта с современным обликом — яркие голубые глаза.

Пользователи Сети были шокированы архивным снимком парикмахера. Обсуждая кадр, они отметили красоту знаменитости. По мнению поклонниц, в юности Зверев разбивал женские сердца, а толпы фанаток точно преследовали его по пятам.

«Даже не верится, что из этого мальчика на фото вышел Сергей Зверев», «Красивый парень был», «Какой красивый», — считают пользователи Сети.

Поклонницы не скрывают: многочисленной пластикой Зверев только испортил свою внешность. Ведь в юности он мог похвастаться естественной красотой, которая теперь блекнет на фоне костюмов со стразами и высоких каблуков.