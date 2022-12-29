Настоящий ли вы поклонник «Гарри Поттера»: этот тест даст точный ответ

Путь первой книги о юном волшебнике Гарри Поттере к читателю был долгим и тернистым. Автор романа, никому на тот момент неизвестная Джоан Роулинг, подала рукопись в двенадцать издательств и везде получила отказ. Зато потом издатели, не разглядевшие в истории о Хогвартсе и его учениках настоящий бриллиант, наверняка кусали локти от досады. Первый тираж книги “Гарри Поттер и философский камень” был весьма скромным - всего лишь 500 экземпляров, из которых 350 были разосланы по библиотекам. Впоследствии, после того, как поттериана обрела невиданную популярность, один из этих томов был продан на аукционе за баснословные деньги - 150 тысяч фунтов стерлингов, что равно приблизительно 10,9 миллиона рублей. А кинофраншиза, принесшая литературному первоисточнику еще большей читателей и поклонников, вошла в историю мирового кинематографа как одна из самых кассовых. Ее смогли превзойти лишь фильмы по комиксам Marvel. Больше всего кассовых сборов принесла вторая часть “Гарри Поттера и даров смерти” - 1 341 511 219 долларов.

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