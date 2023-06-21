Настоящий красавец: Малахов обнародовал фото с сыном, которого редко показывает

Андрей Малахов становился отцом лишь однажды: в 2017 году на свет появился его сын Александр. Однако до этого телеведущий стал крестным отцом для детей Филиппа Киркорова — Аллы-Виктории и Мартина. И, как оказалось, старательно участвует в их жизни.

Так, несколько дней назад Малахов стал гостем выпускного Мартина, который окончил четвертый класс. Звезда экрана присутствовал на торжественном мероприятии вместо прославленного музыканта, который отправился на гастроли. Позднее же Малахов рассказал об этом в своем блоге, поделившись видео.

«На выпускном у крестника», — подписал короткий ролик телеведущий.

Поклонники не оставили без внимания запись артиста. Обсуждая запись, они отметили, как сильно 10-летний Мартин вырос за последнее время и что он становится все больше и больше похож на своего родного отца.