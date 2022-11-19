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Настоящий красавец: фото повзрослевшего «сына» Малахова заставит вас ахнуть от восхищения

19 ноября 2022 20:15
Настоящий красавец: фото повзрослевшего «сына» Малахова заставит вас ахнуть от восхищения

Покорит немало женских сердец.

Долгое время зрители ничего не знали о личной жизни Андрея Малахова – звездный телеведущий предпочитал рассказывать о чужих грязных тайнах. Одна в 2011 году Махалов представил публике свою будущую жену – Наталью Шкулева. Пышная свадьба с богатой наследницей прошла в Версальском дворце в Париже.

В 2017 году у пары родился сын Александр, чьи фото Андрей Малахов не спешит выкладывать в соцсетях.

Телеведущий считает, что Саша сам рано или поздно сделает выбор: быть публичным человеком или вести тихую жизнь вдали от софитов.

Портал «Киноафиша» решил выяснить, каким станет звездный наследник Малахова, когда повзрослеет. Получился очень красивый юноша с бледной кожей, курчавыми волосами и нежными чертами лица. Такой Малахов-младший разобьет немало сердец!

Настоящий красавец: фото повзрослевшего «сына» Малахова заставит вас ахнуть от восхищения

Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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