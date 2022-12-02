Настоящий красавец: фото молодого Михалкова произвело фурор в Сети

В этом году Никита Михалков отметил 77-й день рождения. Новое поколение зрителей уже и не помнит, как выглядел молодой артист и режиссер на заре своей карьеры. Поэтому архивное фото Михалкова, которым поделилась его дочь Анна, произвело фурор в Сети. Актриса опубликовала кадр с отцом из фильма 1974 года «Свой среди чужих, чужой среди своих». В нем Михалков выступил не только исполнителем одной из ролей, но и режиссером, а также принял участие в написании сценария.

«Моя любимая роль Никиты Сергеевича!», «Самый красивый мужчина нашего кино!», «Умен, талантлив, красив», «Какой же красавец», — отметили комментаторы.

Кстати, несмотря на то, что в прокате фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» не получил большого успеха, лента была признана классикой советского кино. А Алексей Герман прямо назвал картину уникальной и новаторской. Критики же подчеркивали стилизацию под американское ковбойское кино, перебор экшен-сцен и недостаток ярких персонажей.