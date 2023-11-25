Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Настоящий красавчик: как выглядит непубличный брат Орбакайте, о котором не вспоминает Пугачева

Настоящий красавчик: как выглядит непубличный брат Орбакайте, о котором не вспоминает Пугачева

25 ноября 2023 12:30
Настоящий красавчик: как выглядит непубличный брат Орбакайте, о котором не вспоминает Пугачева

Чужая семья — потемки.

Кристину Орбакайте знают в России все. Ее родители — Алла Пугачева и артист эстрадно-циркового жанра Миколас Орбакас — встретились и поженились в 1969 году. Однако их брак продержался всего четыре года.

Вскоре после развода Орбакас создал новую семью, в которой появился на свет его сын Фабиан, ставший братом Кристины.

Юноша родился в 1985 году во втором браке Миколаса с воздушной гимнасткой Мариной. Он унаследовал от отца внешность и характер. Однако, в отличие от своей сестры, Фабиан избегает публичности и старается не привлекать внимание журналистов.

В настоящее время Фабиан живет в Москве с родителями и работает менеджером в торговой компании. Он не гордится своим знаменитым родством и самостоятельно обеспечивает себя, помогая при необходимости родителям.

Кристина и Фабиан поддерживают теплые отношения. Он не только брат, но и крестный отец ее дочери Клавдии.

Настоящий красавчик: как выглядит непубличный брат Орбакайте, о котором не вспоминает Пугачева
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из телешоу «Говорим и показываем»
Карина Гончарова
Карина Гончарова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше