Настоящий герой: что стало с Петей-Гулливером из советской сказки

Картина «Новый Гулливер» вышла в середине 30-х годов и принесла Володе Константинову огромную популярность. Молодой артист, сыгравший пионера Петю, подавал большие надежды. Ему прочили славу и успех, однако его жизнь трагически оборвалась в 40-е годы.

Роль Пети-Гулливера стала единственной в карьере Константинова. В конце 30-х его призвали в армию, затем он стал участником Финской войны. Когда Константинов был студентом инженерного института, его отправили на фронт — начиналась Великая Отечественная война. Домой Владимиру не суждено было вернуться.

В годы войны актер был радистом стрелковой дивизии. Он погиб как герой в марте 1944 года в бою под Нарвой. Константинову на тот момент исполнилось всего 24 года. Владимир был посмертно награжден медалями и Орденом.

О том, как сложилась судьба Константинова, рассказал артист Станислав Садальский в своем Telegram-канале. По словам шоумена, фильм «Новый Гулливер» был одним из его любимых в детстве.