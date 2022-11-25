Настоящий финал «Служебного романа» ужаснет: будущее Калугиной раскрыто

Комедию «Служебный роман» любят за то, что это история в первую очередь о любви. Как и полагается в подобных случаях, заканчивается она хэппи-эндом. Правда, это лишь на первый взгляд.

Если Людмила Прокофьевна и нашла счастье рядом с Новосельцевым, то ненадолго. Отношения этих героев с самого начала были лживыми и токсичными, поэтому они обречены. Калугина, хоть и изменилась в какой-то степени, так и останется «директрисой» в самом ужасном смысле этого слова.

Она и дальше будет прогибать под себя мягкого и слабого супруга, что ему рано или поздно надоест. И вот тогда начнется все самое интересное: настоящий финал картины Эльдара Рязанова ужаснет любого. А заключается он в том, что в будущем этой супружеской чете точно понадобится семейный психолог. Там, где один из партнеров ставит себя выше другого, по-другому быть просто не может.