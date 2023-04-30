Настоящий финал «Ивана Васильевича» запретили в СССР: такого зрители не выдержали бы

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» давно признана классикой советского кино. Миллионы зрителей до сих пор с удовольствием наблюдают за приключениями любимых героев и даже не предполагают, что режиссер Леонид Гайдай задумывал совсем другую концовку для своей ленты.

Так, постановщик собирался сделать картину более драматичной. В финальных сценах сотрудники милиции должны были поймать Жоржа Милославского и отправить в тюрьму. Однако цензоры совсем не оценили подход Гайдая и заставили его переделать сценарий. По их мнению, зрители были бы неприятно шокированы судьбой героя, к которому непременно привязались бы за время картины.

В итоге постановщик вместе с Владленом Бахновым переписал финал фильма. В новой версии Милославскому в исполнении Леонида Куравлева удается уйти от правосудия и остаться на свободе.