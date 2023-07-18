Настоящий финал «Джентльменов удачи» скрыли забавным «ляпом»: цензура пропустила

«Джентльмены удачи» — картина, оставляющая неоднозначное впечатление. На первый взгляд, это добрая и светлая комедия, где воспитатель из детского сада «перевоспитывает» бандитов. Но если взглянуть чуть глубже, то фильм является почти трагикомедией. Чтобы это понять, нужно смотреть на скрытые детали.

Когда Хмырь и Косой прячутся в туалете, все обращают внимание на неизвестного дядю, который обнаруживает в мужском туалете «женщин» в платках. В той же сцене можно увидеть, что снаружи на дверях есть надпись «ВХОД», но внутри вовсе не «ВЫХОД». Надпись на дверях, через которые уходят герои гласит, что «ВЫХОДА НЕТ».

Многие зрители считают, что такие двери не ляп, а намек от режиссера. Судьбы героев изломаны, им некуда идти. Дети Хмыря считают его мертвым, у Косого и вовсе нет дома. А Василий Алибабаевич своим побегом сильно накинул себе срок. В результате у персонажей словно бы и нет выхода, а жизнь их после картины останется такой же беспросветной.