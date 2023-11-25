Настоящий Джеймс Бонд: Чиповская неспроста прятала красавца-мужа — такого уведут в два счета

Анна Чиповская долго не посвящала поклонников в подробности личной жизни. Оказалось, что актриса тайно вышла замуж. Ее супругом стал знаменитый на всю страну мачо.

В свой день рождения артистка, наконец, призналась, что пополнила ряды замужних дам. В жены ее взял популярный актер Дмитрий Ендальцев, которому прежде приписывали роман с Юлией Снигирь. На днях возлюбленные впервые вышли вместе в свет.

Случилось это во время премьеры фильма «Хоккейные папы», где у Анны главная роль. Для появления на публике супруги выбрали образы в стиле total black — беспроигрышный вариант.

Звезды эффектно выглядят вместе и со стороны кажутся счастливойи гармоничной парой. Многие поклонники поняли, почему Чиповская все это время прятала своего избранника, который ничуть не уступает даже Джеймсу Бонду. Такого красавца могут увести в два счета, поэтому лучше лишний раз не провоцировать коварных хищниц.