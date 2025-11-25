Меню
«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов

25 ноября 2025 07:29
«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов

Почти каждый второй зритель нашел этот сериал случайно.

Иногда самые интересные проекты оказываются не на экране, а на полке (позже: в онлайн-кинотеатрах). В 2016 – 2017 годах был снят сериал, который по тону, атмосфере и мрачной эстетике напоминает российскую версию «Настоящего детектива». Он получил название «Территория» (другое — «Савва»). Он, как планировалось, не добрался до ТВ-эфира, но получил 7,7 баллов на Кинопоиске.

И это удивляет еще сильнее, когда узнаешь, что внутри — напряженная криминальная драма, в которой есть все: мистика провинциальных пейзажей, засилье местной коррупции и не самый дружелюбный герой.

Напарники против преступности

Сюжет разворачивается в небольшом городке Центральной России. Именно здесь одна за другой происходят странные и жестокие смерти — экспедитора, полицейского, бывшего уголовника. Следы на телах наталкивают на мысль о маньяке, но понять его мотивы невозможно. Чтобы хоть как-то сдвинуть дело, из Центра присылают капитана Савченко, которого местные называют коротко — Савва.

Он приезжает как человек, умеющий работать быстро, жестко и, если нужно, через край. Встречает его молодой оперативник Андрей — единственный, кто готов стать напарником человека, которому здесь не рады.

«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов

С первых серий становится ясно, что чужак Савва тревожит город не только расследованием. Слишком много людей на местах хотят, чтобы он уехал обратно: от криминальных воротил до тех, кто сидит в теплых кабинетах. Бандиты, подпольные притоны, наркотрафик, грязные чиновничьи игры — все это всплывает на поверхность параллельно охоте на предполагаемого убийцу.

Сходства очевидные

Неудивительно, что зрители, увидевшие сериал, сравнивают его именно с «Настоящим детективом». Та же вязкая атмосфера маленького города, который пропитан чем-то нездоровым. Те же двое героев, которые долго присматриваются друг к другу, не доверяют и постепенно становятся напарниками поневоле.

При этом «Территория» не выглядит копией. У нее есть собственный характер. Каждый раз, когда кажется, что расследование выходит на финальный виток, авторы снова уводят его в сторону, заставляя по-новому смотреть на каждую деталь.

Сериал мне на удивление ужасно понравился!

«Настоящий детектив» в российской глубинке: этот мрачный российский нуар на ТВ не пустили — но те, кто посмотрел, ставит 7,7 баллов

Это чистой воды детектив, триллер. Интрига закручена мощно, просто не оторваться, — говорят в Сети.

Сериал мог бы стать громким событием, но так и остался проектом, который знают главным образом те, кто интересуется закулисьем российской индустрии. А жаль: это крепкий, атмосферный детектив с темной душой и ощущением настоящей опасности. Здесь становится очевидно, что российский криминальный триллер вполне может конкурировать с зарубежными.

Ранее мы писали: «Те, на которых я воспитан»: в топ-7 любимых фильмов Хабенского вошел «Метод» – а угадаете, какие еще 6 картин он выбрал?

Фото: Кадры из сериалов «Территория», «Настоящий детектив»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
