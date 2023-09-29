Настоящий дар: этим знакам Зодиака часто снятся вещие сны

Вещие сны - феномен, который ученые до сих пор не могут объяснить в полной мере. Как получается, что человек видит в сновидениях события, которые еще не произошли наяву? Что это - игры разума или мистика? Астрологи уверены, что чаще всего соприкасаются со сферой непознанного водные знаки. Превосходно развитая интуиция помогает им видеть картины будущего и предостерегать окружающих о том, что ждет впереди. Именно их советам и прогнозам можно смело верить.

Рак

Астрологи говорят, что небесным телом, которое покровительствует Раку, является Луна. В мифах и легендах разных стран это ночное светило отвечает за сновидения, поэтому неудивительно, что Раку дана возможность с их помощью заглянуть в будущее. Водный знак вообще тесно связан с мистикой, предсказаниями и предчувствиями.

Рак хорошо “считывает” чувства и мысли окружающих.

Он наделен развитым эмоциональным интеллектом и великолепной интуицией. Тонкие материи для Рака - это то, в чем он легко ориентируется, интерпретирует знаки, посланные мирозданием. Свои сны представители водной стихии запоминают в деталях и умело истолковывают.

Скорпион

Бывает, человек еще ни слова ни сказал, а Скорпион уже точно знает, что именно тот произнесет вслух. Проницательности водного знака можно только позавидовать. Помимо этого, он обладает удивительным влиянием на окружающих - многие люди признаются, что во время общения со Скорпионом чувствуют себя, как под гипнозом.

Этот знак недаром считается одним из самых мистических в гороскопе.

Будущее нередко видится Скорпиону в вещих снах. При этом если Раку, например, картинки грядущих дней и месяцев приходят в виде знаков, которые необходимо дополнительно истолковывать, то Скорпион видит все так, как есть. Чаще всего его сны сбываются с необыкновенной точностью.

Рыбы

Мечтательные и чувствительные Рыбки - проводники между реальным и ирреальным миром. Они наделены таким шестым чувством, которое можно смело сравнивать с тонко настроенным музыкальным инструментом. Они чутко ощущают малейшие изменения в атмосфере и предугадывают то, что произойдет в ближайшем будущем.

Нередко озарения приходят к Рыбам именно во сне.

В своих сновидениях представители этого знака блуждают, словно странники, принося с собой найтро сведения о грядущих событиях. Многие люди скептически относятся к предостережениям Рыб, но в дальнейшем понимают, что ошибались - прогнозы этого водного знака сбываются с удивительной точностью.