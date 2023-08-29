Настоящий бункер у реки: вот где затворник Губин прячется от людей

Андрей Губин уже много лет ведет затворнический образ жизни. Он не только оставил выступления на сцене, но и практически не общается с журналистами. Исключение певец сделал для Андрея Малахова, которого пустил в свой дом за городом. Именно в этом месте артист находит вдохновение для создания новых композиций.

У звезды конца 90-х нет собственной дачи, поэтому он арендует отдельный домик на Истре. В столичной квартире музыканта слишком шумно для работы: машины и мотоциклы за окном, ремонт соседей и бесконечное движение лифта не позволяют Андрею сосредоточиться. Поэтому он нашел тихое место, где можно провести время наедине с творчеством.

Классический двухэтажный дом без современных наворотов показался Губину оптимальным вариантом. В коттедже есть все, что нужно для жизни: кухня, гостиная и несколько спален. Но композитор большую часть времени проводит на веранде, где наслаждается свежим воздухом и звуками природы.