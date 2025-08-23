«Настоящий бриллиант старого Голливуда»: Цискаридзе влюблен в этот легкий фильм с Монро в главной роли

Советует всем посмотреть его на досуге.

Николай Цискаридзе, известный своей любовью к классическому искусству, назвал культовую голливудскую ленту «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) «настоящим бриллиантом старого Голливуда» и рекомендовал всем пересмотреть этот фильм.

О чем фильм

В центре музыкальной комедии — история двух подруг, яркой блондинки Лорелай Ли в исполнении Мэрилин Монро и её темпераментной спутницы, брюнетки Дороти Шоу, роль которой исполнила Джейн Рассел.

Легкий, ироничный сюжет построен на вечной теме отношений, денег и любви, а знаменитый номер Мэрилин в розовом платье с песней Diamonds Are a Girl’s Best Friend давно стал частью истории кино.

Что любит артист балета в легкой комедии

Цискаридзе отметил, что фильм поражает сочетанием харизмы актёров, искромётных диалогов и настоящего голливудского шика 50-х. Картина основана на одноимённой книге Аниты Лус, ставшей в своё время бестселлером, а сама постановка до сих пор считается эталоном музыкальной комедии.

Примечательна и сама история возникновения книги: супруг однажды заявил Лус, что он не может быть верным, ведь ему минимум раз в неделю нужен перерыв от брака. Писатель не стала заказывать истерику (или история об этом умалчивает) и просто начала писать рассказ о блондинках, и мужчинах, которые их предпочитают.

«Один из моих самых любимых»: в списке Цискаридзе лидирует триллер — напоминает о работе в Большом театре.