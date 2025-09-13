Меню
«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом

13 сентября 2025 08:56
Хотя бюджет у него почти в три раза меньше.

Сегодня «Достать ножи» Райана Джонсона считается чуть ли не эталоном комедийного детектива. Звездный каст, интрига до конца, остроумные диалоги — фильм при бюджете в 40 миллионов долларов стал громким хитом, получил сиквел и ждет третью часть.

Его любят и критики, и зрители. Но мало кто знает, что задолго до него, еще в середине 80-х, в Голливуде сняли не менее изящный и смешной детектив.

Речь о фильме «Улика», который при бюджете всего в 15 миллионов стал настоящим сокровищем жанра.

Убийство и скелеты в шкафу

Шесть незнакомцев приезжают на званый ужин в загородный особняк. Их встречает дворецкий по имени Уодсворт. Хозяина дома никто из гостей не знает — и вскоре выясняется, что он мертв. С этого момента вечер превращается в хаос: интриги, допросы, подозрения и новый виток насилия.

У каждого из гостей — свой скелет в шкафу. Все они были жертвами шантажа мистера Бодди. И когда появляется шанс избавиться от него навсегда, кто-то решает действовать.

«Улика» — невообразимо удачный сплав детектива и комедии. Тут невозможно заранее вычислить убийцу, но в то же время абсурдные моменты разряжают напряжение. Шутки проскальзывает почти в каждой реплике — и они действительно смешные.

Настоящий бриллиант, который почему-то остался незамеченным среди других подобных фильмов, — пишут рецензенты.

Фильм выделяется тем, что он не пытается быть исключительно умным триллером или легкой комедией. Он играет сразу на двух фронтах, благодаря чему понравится и тем, кто любит запутанные головоломки, и тем, кто хочет посмеяться от души.

Да, «Достать ножи» — хит, но «Улика» задала планку еще 40 лет назад. И хотя бы за выслугу лет заслуживает уважения и внимания зрителя.

Фото: Кадры из фильмов «Достать ножи» (2019 г.), «Улика» (1985 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
