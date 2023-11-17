Настоящий бриллиант: этот фильм с главным секс-символом СССР зря перестали показывать по ТВ

Многие советские киношедевры незаслуженно забыты. Пока одни картины из года в год крутят на телевидении, на дальней полке пылится достойная лента «Законный брак».

Этот проект Альберта Мкртчяна вышел в 1985 году. Главную роль в нем сыграл один из главных секс-символов СССР — Игорь Костолевский. А его партнершей стала Наталья Белохвостикова.

Звезды сыграли пару, которая в период Великой Отечественной войны решает заключить фиктивный брак. Однако вскоре мужчина и женщина понимают, что любят друг друга по-настоящему. И после этого Игоря забирают на фронт.

Фильм интересен не только своим сюжетом. В нем можно услышать музыку Исаака Шварца. К тому же перед зрителями появляется Булат Окуджава. Роль у него совсем небольшая, зато артист исполнил свой романс под названием «После дождичка небеса просторней».