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Настоящий бриллиант: этот фильм с главным секс-символом СССР зря перестали показывать по ТВ

17 ноября 2023 19:45
Настоящий бриллиант: этот фильм с главным секс-символом СССР зря перестали показывать по ТВ

Красивая история о трагедии и любви.

Многие советские киношедевры незаслуженно забыты. Пока одни картины из года в год крутят на телевидении, на дальней полке пылится достойная лента «Законный брак».

Этот проект Альберта Мкртчяна вышел в 1985 году. Главную роль в нем сыграл один из главных секс-символов СССР — Игорь Костолевский. А его партнершей стала Наталья Белохвостикова.

Звезды сыграли пару, которая в период Великой Отечественной войны решает заключить фиктивный брак. Однако вскоре мужчина и женщина понимают, что любят друг друга по-настоящему. И после этого Игоря забирают на фронт.

Фильм интересен не только своим сюжетом. В нем можно услышать музыку Исаака Шварца. К тому же перед зрителями появляется Булат Окуджава. Роль у него совсем небольшая, зато артист исполнил свой романс под названием «После дождичка небеса просторней».

Настоящий бриллиант: этот фильм с главным секс-символом СССР зря перестали показывать по ТВ
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Законный брак» (1985)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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