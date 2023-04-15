Настоящий ангелочек: народ в восторге от маленькой дочки Сени из «Кухни» (фото)

Юмористическая комедия «Кухня» про поваров во французском ресторане полюбилась россиянам. Помните Сеню — самого харизматичного и веселого персонажа? Он давно уже папа, и на страничке у его жены Марии Луговой виднеются фотографии с их совместного отдыха уже с маленьким комочком счастья.

Совсем недавно Мария выложила очередное фото их дочери. На снимке просто настоящее солнышко, лучезарная девочка. Мама решила выложить домашнее фото на фоне дивана, а дочурка в свое время стала по-настоящему позировать для удачного кадра. Мария подписала пост следующим образом: «Папа сказал, что я вчера плохую фотку выложила... исправляюсь!! 7 месяцев». Как быстро летит время, она уже такая взрослая!

Давайте посмотрим, что думают про этот пост фанаты семьи? Под публикацией собрались самые милые комментарии: «Папина», «Да разве может этот круассанчик сладенький быть плохим», «Сладуся», «Эти глазки». Народ в полном восторге от того, какая коллаборация получилась у Марии Луговой и Сергея Лавыгина.