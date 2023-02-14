Настоящий ангел: вы упадете, увидев сына самого красивого альбиноса планеты (фото)

Альбиносы на протяжении долгих веков подвергались насмешкам и дискриминации. К счастью, теперь это осталось в прошлом, и сегодня люди с этой особенностью чувствуют себя намного комфортнее. А некоторым из них даже удается строить головокружительную карьеру.

Так, Бера Иванишвили считается одним из самых популярных певцов-альбиносов. В это трудно поверить, но в жилах белокурого артиста течет грузинская кровь. Диагноз «альбинизм» ему поставили в раннем детстве. Свою специфическую внешность Иванишвили принял довольно рано и уже давно избавился от комплексов. Кроме того, он сделал эту особенность визитной карточкой и даже был признан одним из самых красивых альбиносов в мире. Талант и необычная внешность помогли Бере сделать успешную карьеру музыканта.

Также болезнь не стала препятствием для любви — Иванишвили женился на грузинской модели Нануке Гудавадз. У пары растет сын Берука, который не перенял болезнь отца. Бера часто делится снимками наследника с поклонниками, которые не перестают восторгаться очаровательным малышом: «Невероятный ребенок», «Он просто ангел!», «Не могу оторвать от него глаз».