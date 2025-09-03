Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест)

Проверим, обращаете ли вы внимание не только лица, но и на мордочки.

В советском кино, помимо легендарных актеров. сыграло немало их пушистых, пернатых и хвостатых коллег. Многие сцены с участием животных стали визитной карточкой картин и навсегда врезались в память зрителей.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните эти моменты. Вам предстоит угадать культовые фильмы по кадрам, где главную или второстепенную роль сыграло животное.

Внимательно посмотрите на изображения и вспомните забавные эпизоды и сюжеты. Ни пуха, ни пера!

