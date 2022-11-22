Настоящие женщины слесаря Гоши несказанно удивят: Катерине не чета (фото)

В культовом фильме «Москва слезам не верит» Алексей Баталов и Вера Алентова сыграли влюбленную пару. По сюжету амбициозная и успешная Катерина оказывается очарована рассуждениями простого работяги, слесаря Гоши. Но их отношениям мешают разные социальные статусы.

После фильма поклонниц у уже известного к тому времени Баталова стало только больше. Но в жизни он предпочитал совсем других женщин, не похожих на Катерину. Еще в юности актер увлекся жгучей армянкой, с которой закрутил первый серьезный роман. И впоследствии он выбирал похожий типаж среди дам.

Его первой супругой стала подруга детства Ирина Ротова, на которой он женился в 20 лет. Брак официально просуществовал 10 лет, но на самом деле супруги расстались вскоре после рождения дочери Нади. Ирина ревновала Баталова и верила во все слухи о его служебных романах. Ее семья тоже не одобряла актерскую профессию зятя.

В 1958 году Алексей оформил развод и вскоре начал встречаться с актрисой Ольгой Заботкиной. Красавица-брюнетка, прославившаяся после роли Кати в фильме «Два капитана», надеялась на свадьбу. Но Баталов не спешил снова отправляться под венец, а потом и вовсе разорвал их отношения, устав от настойчивости актрисы.

Во второй раз актер женился на знойной цыганке Гитане Леонтенко. Алексей не скрывал восхищения активной артисткой цирка при первом же знакомстве. Яркая, темноглазая и черноволосая девушка казалась воплощением его мечты. Они поженились в 1963 году, а через 5 лет стали родителями. Их дочка Мария родилась с диагнозом ДЦП, и пара сделала все возможное, чтобы девочка могла жить нормальной жизнью. Повзрослев, она стала сценаристкой и писательницей.

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