Настоящие вампиры: мужчины с этими именами "тянут" энергию из второй половинки

Общение с любимым человеком, как правило, приносит радость, умиротворение, спокойствие. Безусловно, в каждой паре бывают ссоры, после которых атмосфера раскаляется, но спустя некоторое время, когда конфликт исчерпывается, все возвращается на круги своя. А вот когда после беседы с избранником, даже если она проходила не на повышенных тонах, силы резко падают, стоит задуматься о том, уж не энергетический вампир ли он. Эксперты в области эзотерики назвали имена, которые носят мужчины, обожающие полакомиться жизненными силами своей второй половинки.

Валерий

Мужчина, нареченный этим именем, производит на представительниц прекрасного пола самое выгодное впечатление. Галантный, харизматичный, успешный - ну просто настоящий клад. Вот только при более тесном общении с Валерием становится понятно, что ему нужны власть и контроль над людьми.

Особенно сильно достается, конечно же, его избраннице.

Валерий требует от нее полного подчинения и согласия, буквально шагу лишнего не дает ступить. Он забирает у нее много энергии, но, что удивительно, жертва, даже осознавая свое положение, не может решиться на разрыв отношений - настолько велико влияние.

Давид

Как и Валерий, Давид - видный жених, по которому сохнут все девушки. Это яркий, привлекательный внешне мужчина, к тому же с безупречной деловой репутацией. Но, как известно, и на солнце бывают пятна. Начав встречаться с Давидом, очень скоро избранница поймет - что-то здесь не так, как должно быть в отношениях.

Дело в том, что обладатель этого имени - классический энергетический вампир, который не прочь полакомиться жизненными силами ближнего своего.

Свою избранницу Давид постоянно выводит на эмоции, например, на ревность, а после наслаждается произведенным эффектом и ее реакцией на манипуляцию.

Петр

Обладатель имени Петр привлекает внимание противоположного пола своим чувством юмора. Кажется, что рядом с этим мужчиной всегда будет легко и весело, но спустя короткое время после начала совместной жизни избранница от всей души проклянет острый язык Петра.

Мужчина, нареченный этим именем, будет постоянно отпускать шутки и колкие замечания в адрес своей партнерши.

В ответ на ее праведное возмущение только руками разведет, мол, что тут такого, я же шучу. На самом деле, Петру просто нравится наблюдать за тем, как вторая половинка выходит из себя.