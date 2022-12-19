Настоящие стервы: с женщинами этих трех знаков Зодиака лучше не связываться

Когда мы слышим слово “стерва”, у каждого в голове возникает определенный образ. Кто-то представляет себе требовательную и властную начальницу вроде Миранды Пристли, кто-то - сексуальную и дерзкую охотницу за богатством и чужими мужьями, третьи же рисуют в своем воображении образ агрессивной штучки, которая не упустит собственной выгоды. По большому счету, каждый портрет в этой галерее имеет право на существование - стервы действительно могут иметь разные обличия. Рассказываем, под какими знаками зодиака чаще всего появляются на свет такие дамочки - лучше обходить их стороной.

Лев

Представительницы огненного знака обожают находиться в центре внимания. Львица не жалеет ни времени, ни средств, чтобы выглядеть лучше всех, обладать репутацией самой классной девушки в округе, той, с которой все хотят встречаться или дружить. Самое главное - чтобы все взгляды, завистливые или восхищенные, были обращены только на нее.

Когда же в окружении Львицы появляется кто-то привлекательнее, умнее, талантливее ее, она этого просто так не оставит.

Будет плести интриги и строить козни до тех пор, пока соперница не сдастся и не откажется от притязаний на львицын трон.

Скорпион

Женщины, рожденные под знаком Скорпиона, на первый взгляд кажутся настоящими душками. Доброжелательные, заботливые, внимательные, они умеют втереться в доверие к жертве и очаровать ее. Как только дама-Скорпион поймет, что человек попал в ловушку и никуда от нее не денется, тогда начнет мало-помалу выпускать коготки. Если представительница водного знака задумает увести чьего-то мужа или выжить из офиса коллегу, которая ей не по душе, она обязательно добьется своего.

И неважно, что жертве казалось, будто они со Скорпионом были подружками.

Водолей

Еще один знак зодиака, под которым рождаются коварные стервы - Водолей. Своенравные и независимые представительницы воздушного знака убеждены, что цель оправдывает средства, а их заветные желания важнее дружбы, отношений, родственных связей. Женщина-Водолей предпочитает общаться с теми, кто сулит ей какую-то выгоду. Как только она поймет, что человек больше не может дать ей ничего ценного, она резко прекращает с ним общение.