Настоящие Плюшкины: эти 3 знака Зодиака самые бережливые
Представители этих знаков трепетно хранят каждую мелочь.
Желание сохранить на память дорогие сердцу вещи знакомо многим людям. Кто из нас не бережет игрушки родом из детства, приятные сувениры, преподнесенные близкими людьми, трогательные записки от любимых? В стремлении остановить прекрасное мгновение и сохранить какое-нибудь вещественное напоминание о нем важно удержаться на тонкой грани и не превратиться в настоящего Плюшкина. Рассказываем, какие три знака зодиака чаще всего страдают от накопительства и делают из своего дома склад разных вещей, полезных и совершенно ненужных.
Телец
“Все в дом, все в семью”, - таков неофициальный девиз Тельца. Представители земного знака похожи на запасливых барсучков, которые несут все добро, которое попадет в лапки, в свою норку. Это похвально, но нередко при этом Телец теряет чувство меры и начинает волочь домой абсолютно все подряд.
“Ничего не выбрасывайте, все пригодится”, - с этих слов начинается уборка в доме уроженца знака.
Телец трепетно относится к своим сокровищам, которые другие домочадцы за глаза называют хламом, любовно протирает их от пыли и перебирает то, что хранится в коробках и сундучках. Он очень гордится своей коллекцией.
Рак
Дом Рака - его крепость, в которой стены сложены из многочисленных вещей и коробок. Представители водной стихии очень сентиментальны. Они крепко привязаны к своему прошлому, поэтому стремятся законсервировать прекрасные мгновения жизни, сохранить их на память. Но порой перегибают палку и захламляют дом.
“Захламляют”, конечно, громко сказано.
Раки - большие аккуратисты, поэтому держат драгоценные для них вещи в многочисленных коробочках, шкатулках, сундучках. Близкие могут поначалу возмущаться, но когда поймут, что страсть Рака к накопительству не поддается лечению, смиряются.
Дева
Чего только нет в доме Девы, какие только диковинные и редкие вещицы не хранятся в ее личной коллекции! Представители земной стихии наделены страстью к собирательству, они испытывают неимоверную гордость, когда окидывают взглядом свою обширную и многочисленную коллекцию.
Так же бережливо и аккуратно Дева относится к финансам.
Каждая копеечка у уроженцев этого знака учтена и находится на балансе. При одной только мысли о том, чтобы пустить деньги по ветру - а именно так Дева видит любые траты на удовольствия - ей становится плохо. Вот она и чахнет над богатствами, как Кощей над златом.